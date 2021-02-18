Son dakika haberi! Bafra'da buzlanan yolda zincirleme trafik kazasında 6 araç çarpıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Bafra'da buzlanan yolda zincirleme trafik kazasında 6 araç çarpıştı

18.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:38
Son dakika haberi! Bafra'da buzlanan yolda zincirleme trafik kazasında 6 araç çarpıştı

Son dakika haber... Samsun'un Bafra ilçesinde buzlanan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç çarpıştı.

Samsun'un Bafra ilçesinde buzlanan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, Tosköy üst yolun buzlanması nedeniyle kontrolden çıkan 6 araç, birbiriyle çarpıştı.

Yolun bir süre trafiğine kapatılması nedeniyle ulaşım, tali yoldan verildi. Polis ekipleri, kazaya yakın bölgelerde tedbir alarak sürücülere yavaş gitmeleri uyarısında bulundu.

Yaralanan bulunmayan kazada araçlarda hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Enis Berberoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Özge Özder Prens Harry Aleyna Tilki
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Deniz Türüç Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Bafra'da buzlanan yolda zincirleme trafik kazasında 6 araç çarpıştı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 09:38:27. #1.16#
title