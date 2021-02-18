Son dakika haberi! Bafra'da buzlanan yolda zincirleme trafik kazasında 6 araç çarpıştı
18.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:38
Son dakika haber... Samsun'un Bafra ilçesinde buzlanan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç çarpıştı.
Samsun'un Bafra ilçesinde buzlanan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç çarpıştı.
Alınan bilgiye göre, Tosköy üst yolun buzlanması nedeniyle kontrolden çıkan 6 araç, birbiriyle çarpıştı.
Yolun bir süre trafiğine kapatılması nedeniyle ulaşım, tali yoldan verildi. Polis ekipleri, kazaya yakın bölgelerde tedbir alarak sürücülere yavaş gitmeleri uyarısında bulundu.
Yaralanan bulunmayan kazada araçlarda hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol