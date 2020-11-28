Son dakika haberi | Bafra Belediye Başkanı Kılıç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Bafra Belediye Başkanı Kılıç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

28.11.2020 20:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:52
Son dakika haberi | Bafra Belediye Başkanı Kılıç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... Samsun'da Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Samsun'da Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Genel sağlık durumum iyi olduğunu vurgulayan Kılıç, tedavisinin başladığını ve evde karantinada bulunduğunu kaydetti.

Kılıç, vatandaşlardan dua beklediğini kaydederek kendisi gibi tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
13 yıllık davada şok gerçek! Eski milletvekili, 3 kız kardeşin babası çıktı
13 yıllık davada şok gerçek! Eski milletvekili, 3 kız kardeşin babası çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

İlgili Haberler

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika gündem: Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın, koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika gündem: Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın, koronavirüs testi pozitif çıktı
Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'in korona testi pozitif çıktı
Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'in korona testi pozitif çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Garo Paylan Murat Kurum Meral Akşener İbrahim Aydemir
Magazin Teoman Demet Akalın Ariana Grande Diego Armando Maradona
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Deniz Türüç Abdullah Avcı Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bafra Belediye Başkanı Kılıç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 20:52:32. #1.14#
title