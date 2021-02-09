Son dakika haberi! BAE ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haberi! BAE ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

09.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 19:54
Son dakika haberi! BAE ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 17, Ürdün'de 10 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 17, Ürdün'de 10 kişi hayatını kaybetti.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 17 kişi daha yaşamını yitirdi, 3 bin 310 yeni vaka görüldü, 3 bin 368 kişi ise iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 947'ye, vaka sayısı 332 bin 603'e, iyileşen sayısı da 313 bin 60'a çıktı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 hastası 10 kişinin öldüğünü, 1483 kişinin enfekte olduğunu, 870 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam can kaybının 4 bin 395'e, vaka sayısının 338 bin 322'ye, iyileşenlerin sayısının 322 bin 148'e ulaştığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa

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