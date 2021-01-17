Son dakika haberi | BAE ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler, Katar'da vaka sayısı arttı

Son dakika haberler... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 5 ve Umman'da 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 5 ve Umman'da 3 kişi daha hayatını kaybetti. Katar'da ise 188 yeni vaka tespit edildi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 453 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 3 bin 268 hastanın sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 745'e, vaka sayısının 253 bin 261'e, iyileşen hasta sayısının da 225 bin 374'e yükseldiği bildirildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha vefat ettiği, 526 yeni vaka kaydedildiği ve 474 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Ülkede Kovid-19'dan ölümlerin 1512'ye, vaka sayılarının 131 bin 790'a ve sağlığına kavuşan hasta sayısının 124 bin 67'ye çıktığı ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte 188 kişide virüs görüldüğü, 246 hastanın da tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği belirtildi.

Vakaların 147 bin 277'ye, iyileşenlerin 143 bin 858'e ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, salgında bugüne kadar 246 can kaybı olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed