Son dakika haberi! BAE: Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın ülke güvenliği için aldığı tüm kararları destekliyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! BAE: Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın ülke güvenliği için aldığı tüm kararları destekliyoruz

Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! BAE: Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın ülke güvenliği için aldığı tüm kararları destekliyoruz

Son dakika habere göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın ülkesinin istikrar ve güvenliğini sağlamak için attığı tüm kararları desteklediğini bildirdi.

Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı
Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın ülkesinin istikrar ve güvenliğini sağlamak için attığı tüm kararları desteklediğini bildirdi.

BAE Başkanlık İşlerinden Sorumlu Bakanlık, Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de arasında olduğu bazı üst düzey kişilerin "güvenlik" nedenleriyle gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BAE'nin, Kral 2. Abdullah'ın ülkenin güvenliğine kasteden tüm girişimlerin bertaraf edilmesi, güvenlik ve istikrarın korunması için aldığı tüm kararlara tam destek verdiği ifade edildi.

Abu Dabi'nin Amman ile tarihi ve yakın ilişkilere sahip olduğu belirtilen açıklamada, BAE'nin Ürdün'ün güvenliğini kendi güvenliği olarak tanımladığı kaydedildi.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu ileri sürmüştü.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtmişti.

Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Defne Samyeli Demet Özdemir Uraz Kaygılaroğlu
Spor Can Bartu Caner Erkin Okay Yokuşlu Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Yangın Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! BAE: Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın ülke güvenliği için aldığı tüm kararları destekliyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 12:00:00. #1.15#
title