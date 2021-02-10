Son dakika haberi! BAE hükümetinde değişikliğe gidildi
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Son dakika haberi! BAE hükümetinde değişikliğe gidildi

10.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:46
Son dakika haberi! BAE hükümetinde değişikliğe gidildi

Edinilen son dakika haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Envar Gargaş yerine iki yeni bakan atandığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Envar Gargaş yerine iki yeni bakan atandığı belirtildi.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Reşid al Maktum'un kabinedeki iki atamayı onayladığı ifade edildi.

Açıklamada, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Envar Gargaş'ın yerine Dışişleri Bakanlığına, Şeyh Şagbut bin Nayhan bin Mubarek al Nahyan'ın, Devlet Bakanlığına da Halife Şahin al Mur'un atandığı kaydedildi.

Bu değişiklik kapsamında, Gargaş'ın da BAE Başkanı diplomasi danışmanı olarak görevlendirildiği aktarıldı.

Gargaş, Şubat 2008'den bu yana dışişlerinden sorumlu devlet bakanı olarak görevini sürdürüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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