Son dakika haberi: BAE Devlet Bakanı Gargaş'tan "bazı ülkelerle birlikte Türkiye karşıtı pozisyon aldıkları" itirafı
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Son dakika haberi: BAE Devlet Bakanı Gargaş'tan "bazı ülkelerle birlikte Türkiye karşıtı pozisyon aldıkları" itirafı

26.11.2020 22:17 | Son Güncelleme: 26.11.2020 22:21
Son dakika haberi: BAE Devlet Bakanı Gargaş'tan

Son dakika gündem haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'ye karşı Mısır, Fransa ve Yunanistan ile çalışıp kendi jeostratejik bölgeleri olmayan alanlarda pozisyon aldıklarını itiraf etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'ye karşı Mısır, Fransa ve Yunanistan ile çalışıp kendi jeostratejik bölgeleri olmayan alanlarda pozisyon aldıklarını itiraf etti.

Gargaş, İtalya Dışişleri Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen 2020 Akdeniz Diyalogları'ndaki bir oturuma telekonferans aracılığıyla katılarak iki moderatörün Türkiye-BAE ilişkileri, İsrail ile normalleşme anlaşması ve Libya meselesi hakkındaki sorularını cevapladı.

Ekonomisi büyük ancak küçük bir ülke olduklarını, tüm adımlarını dost ve müttefik ülkelerle attıklarını öne süren Gargaş, Türkiye'nin Arap dünyasının iç işlerine müdahale ettiğini iddia ederek, Mısır, Yunanistan ve Fransa ile çalışarak Türkiye'ye karşı bir pozisyon aldıklarını ifade etti.

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Gargaş, Türkiye ve İran gibi köklü ülkelerin bölgesel nüfuzuyla baş edebilmek için bazı Arap ülkeleriyle jeostratejik ve geleneksel hiçbir bağ ve çıkarlarının bulunmadığı alanlarda pozisyon aldıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmasına başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın nasıl bir reaksiyon göstereceği sorusuna ise Gargaş, şu yanıtı verdi:

"Barış anlaşmasının gerçekleştirilmesinde Trump yönetimi önemli bir role öncülük etti. Ancak ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden da hemen hızlı bir şekilde anlaşmaya destek verdi. Bizim burada bilmemiz gereken Trump ve Biden'ın siyaseti değil Amerika politikası olduğudur. Bu da bize çok yardım edeceğine benziyor."

Gargaş, BAE'nin Libya'daki çatışmalardaki rolünün hatırlatılması üzerine ise, "Libya'daki çıkarlarımızı çok meşru görüyorum. Aynı zamanda Arap unsurlarının müdahalesini de. Açıkçası Berlin Konferansı'ndan bu yana stratejimiz siyasi bir çözümün gerçekleştirilmesi üzerinde değişti. Biz buradan Libya'ya paraşütle atlamadık. Orada neden bulunduğumuzun net kayıtları mevcuttur." iddiasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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