Son dakika haberi! BAE destekli GGK, Aden'de yeni bir birlik oluşturduklarını açıkladı
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Son dakika haberi! BAE destekli GGK, Aden'de yeni bir birlik oluşturduklarını açıkladı

21.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:31
Son dakika haberi! BAE destekli GGK, Aden'de yeni bir birlik oluşturduklarını açıkladı

Son dakika haberler... Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin yaptığı atamalar nedeniyle yaşanan gerginlik sonrası geçici başkent Aden'de yeni bir birlik oluşturduklarını duyurdu.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin yaptığı atamalar nedeniyle yaşanan gerginlik sonrası geçici başkent Aden'de yeni bir birlik oluşturduklarını duyurdu.

GGK'ya bağlı "Destek Kuvvetleri'nden" yapılan yazılı açıklamada, "Hizam Tavk Aden" adı altında oluşturulan yeni birliğe Naci el-Yehri'nin komutan olarak atandığı ifade edildi.

Yaklaşık bir buçuk yıldır Aden'in kontrolünü elinde bulunduran GGK, ilk kez güçleri hakkında bilgi verdiği bir açıklama yapıyor.

Yemen hükümetinden konuya ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümet 26 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin huzurunda yemin etmişti.

Cumhurbaşkanı Hadi, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ahmed Salih el-Musa'yı Başsavcı ve Ahmed bin Dağr'ı Şura Meclisi Başkanı olarak atamıştı.

Buna karşılık GGK 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin yaptığı atamalara tepki göstermiş ve onu Riyad Anlaşması'nı baltalamakla suçlamıştı.

Açıklamada ayrıca, GGK ile istişare edilmeden alınan bu kararlar gözden geçirilmezse "uygun adımlar" atılacağı tehdidinde bulunulmuştu.

GGK ile hükümet arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın hükümetin kurulmasıyla ilgili uzlaşıya varılmasını öngördüğü ancak hükümet dışı yapılacak atamalarda ön istişare yapılması zorunluluğuna işaret etmediği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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