Son dakika haberi | BAE'de kabine revizyonu Başbakan tarafından onaylandı
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Son dakika haberi | BAE'de kabine revizyonu Başbakan tarafından onaylandı

Gelen son dakika haberine göre ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, kabinede yapılacak revizyonu onayladığını, pazar günü yeni hükümetin açıklanacağını duyurdu.

Son dakika haberi | BAE'de kabine revizyonu Başbakan tarafından onaylandı
04.07.2020 23:51 | Son Güncelleme: 05.07.2020 00:08

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, kabinede yapılacak revizyonu onayladığını, pazar günü yeni hükümetin açıklanacağını duyurdu.

Al Maktum, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "13 Mayıs'ta kabinede revizyona gitme niyetimiz olduğunu açıklamıştık. Yaşanan değişimlere daha hızlı ayak uydurabilecek ve daha esnek bir hükümet için bakanlıklarda bazı değişiklikler yapmayı vadetmiştik. Biraz önce yeni kabineyi onayladım. Pazar günü yeni kabineyi açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

BAE Başbakanı, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası dünyanın öncesi gibi olacağını düşünen yanılır." demiş ve hükümetin yapısında değişime gidileceğini kaydetmişti.

BAE ve diğer Körfez ülkeleri, Kovid-19 salgını sürecinde petrol gelirlerinin düşmesi ve pek çok sektörün faaliyetlerini durdurması nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor.

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Kaynak: AA

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