Son dakika haberi: BAE'de çölde kaybolan kişi helikopterle kurtarıldı
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Son dakika haberi: BAE'de çölde kaybolan kişi helikopterle kurtarıldı

Bir son dakika haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Al Faya çölünde kaybolan bir kişi, helikopterle kurtarıldı.

Son dakika haberi: BAE'de çölde kaybolan kişi helikopterle kurtarıldı
07.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:00

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Al Faya çölünde kaybolan bir kişi, helikopterle kurtarıldı. O anlar, anbean kurtarma ekiplerinin kameralarınca kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 62 yaşında kronik hastalığı ve kalp rahatsızlığı bulunan bir kişi Al Faya çölünde kayboldu. Kaybolan kişinin ailesinin polise haber vermesi üzerine, Ulusal Arama Kurtarma Merkezi (NSRC) ve Abu Dabi Polisi'nin birlikte gerçekleştirdiği kurtarma operasyonuyla kurtarıldı. Şeyh Şakhbout hastanesine kaldırılan 62 yaşındaki adamın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. NSRC'den yapılan açıklamada, "Abu Dabi Polis operasyonları odası, 60 yaşlarında Abu Dabi'deki Al Faya çölünde bir adamın kayıp olduğunu belirten bir ihbar aldı. Adam tedavi için Şeyh Şakhbout Hastanesi'ne gönderildi" dedi.

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Kaynak: DHA

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