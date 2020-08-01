Son dakika haberi! BAE'de Arap dünyasının ilk nükleer santrali faaliyete başladı
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Son dakika haberi! BAE'de Arap dünyasının ilk nükleer santrali faaliyete başladı

Son dakika haberleri... Arap dünyasının ilk nükleer enerji santrali bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) faaliyete başladı.

Son dakika haberi! BAE'de Arap dünyasının ilk nükleer santrali faaliyete başladı
01.08.2020 18:25 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:44

Arap dünyasının ilk nükleer enerji santrali bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) faaliyete başladı.

Zengin petrol yataklarına sahip Arap dünyası alternatif enerji kaynaklarına yöneliyor. Dünyada petrol yatakları zenginliği bakımından yedinci sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri, (BAE) bugün Arap dünyasının ilk nükleer santrali olan Barakah Nükleer Enerji Santrali faaliyete başladı. İlk aşamada 4 reaktörden oluşan santralin sadece 1 reaktörü devreye sokuldu. BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Maktum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün BAE'nin Arap dünyasındaki ilk barışçıl nükleer reaktörünün Abu Dabi'deki Baraka istasyonunda başarıyla faaliyete geçtiğini duyuruyoruz. Çalışma ekipleri nükleer yakıtı yüklemeyi, kapsamlı testleri yapmayı ve faaliyete geçirme işlemini başarıyla tamamladı" dedi.

Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin 2017 yılında hizmete alınması planlanmış fakat güvenlik endişeleri nedeni ile açılış birkaç kez ertelenmişti. Santralin maliyeti ise 24 milyar Dolara mal olurken, 4 reaktörün tamamının devreye girmesi ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini karşılaması planlanıyor. - ABU DABİ

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Kaynak: İHA

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