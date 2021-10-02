Son dakika haberi | BAE'de ambulans helikopter düştü: 4 ölü - Haberler
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Son dakika haberi | BAE'de ambulans helikopter düştü: 4 ölü

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | BAE'de ambulans helikopter düştü: 4 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kişilik mürettebat hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kişilik mürettebat hayatını kaybetti.

BAE'nin Abu Dabi Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kazanın nasıl meydana geldiği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, 2 pilot, 1 doktor ve hemşirenin helikopterin düşmesi sonucu öldükleri kaydedildi.

Açıklamada, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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