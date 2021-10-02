Son dakika haberi | BAE'de ambulans helikopter düştü: 4 ölü
AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kişilik mürettebat hayatını kaybetti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kişilik mürettebat hayatını kaybetti.
BAE'nin Abu Dabi Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kazanın nasıl meydana geldiği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, 2 pilot, 1 doktor ve hemşirenin helikopterin düşmesi sonucu öldükleri kaydedildi.
Açıklamada, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.
AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri