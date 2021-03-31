Son dakika haberi! Baden-Württemberg ve Bavyera başbakanlarından, mevkidaşlarına Kovid-19'la mücadelede sert tedbir uygulama çağrısı

Gelen son dakika haberlerine göre Almanya'da Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, diğer 14 eyaletin başbakanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasıyla mücadelede sert tedbirlerin uygulanması çağrısı yaptı.

Almanya'da Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, diğer 14 eyaletin başbakanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasıyla mücadelede sert tedbirlerin uygulanması çağrısı yaptı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Kretschmann ve Söder, mevkidaşlarına gönderdiği mektupta, salgındaki üçüncü dalganın birkaç haftadan beri sert şekilde etkisini gösterdiğine dikkati çekti.

Mektupta, salgın durumunun çok ciddi olduğuna işaret edilerek, "Bu nedenle sorumluluğumuzu şimdi üstlenmeliyiz ve artık tartışmamalıyız. Virüs gecikmeleri affetmiyor." ifadesi kullanıldı.

Tedbirlerin ertelendiği her günün, virüsün binlerce kişiye bulaşması anlamına geldiği belirtilen mektupta, "Virüsle nasıl mücadele edeceğimize dair tüm araçlar var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarıyla yapılan toplantıda, son 7 günde 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 100'ü aştığı bölgelerde "acil fren" uygulanacağına ilişkin karar alındığı anımsatılan mektupta, buna gece dışarı çıkma kısıtlaması ve temasların azaltılması gibi tedbirlerin de dahil olduğu kaydedildi.

Kovid-19 ile etkili mücadele edilmesi talep edilen mektupta, aksi takdirde şimdiki durumun yaz aylarına kadar devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Mektupta, İngiltere'de ilk kez görülen Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öğrenciler arasında çok daha fazla yayıldığı için Paskalya Bayramı'ndan sonra eğitim alanında alınacak tedbirler konusunda ortak hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Hamburg'da gece dışarı çıkma kısıtlaması

Öte yandan Hamburg eyaletinde Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi.

Hamburg Eyalet Başbakanı Peter Tschenscher, düzenlediği basın toplantısında, 2 Nisan cuma gününden itibaren 21.00-05.00 arasında dışarı çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurdu.

Bu saatler arasında önemli sebepler dışında sokağa çıkılmayacağını belirten Tschenscher, birden fazla kişinin bulunduğu iş yerlerinde tıbbi maske takma zorunluğunun getirildiğini, yüz yüze eğitim verilen okullarda hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin test yaptırması gerektiğini belirtti.

Tschenscher, işverenlere çalışanlarına hızlı test uygulaması çağrısında bulunarak, bu tedbirlerin şimdilik 18 Nisan'a kadar geçerli olacağını kaydetti.

Hamburg'da son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı bugün 163,7 olarak tespit edildi.

Başbakan Merkel, 28 Mart'ta Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de katıldığı bir programda, eyalet başbakanlarından Kovid-19 salgınıyla mücadelede kararlaştırılan tedbirleri uygulamalarını isteyerek, tedbirleri gevşeten eyalet başbakanlarını da eleştirmişti.

Merkel eyalet başbakanlarıyla 4 Mart'ta düzenlediği toplantıda, son 7 günde 100 bin kişideki yeni vaka sayısının 3 gün üst üste 100'ün üzerinde çıkması durumunda "acil fren" uygulamasına geçilmesi ve 7 Mart'a kadar geçerli olan sert tedbirlere dönüleceğine ilişkin karar alınmıştı.

Birçok eyalette haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 3 günden fazla 100'ün üzerinde olmasına rağmen acil frene basılmamış, sert tedbirler uygulanmamıştı.

Almanya'da haftalık yeni vaka sayıları ocak ve şubat başında düşmüş, şubat sonu ve mart ayında tekrar hızla yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Kovid-19'un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay