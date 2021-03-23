Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi

23.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:46
Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi

Son dakika haberi: EDİRNE'de bacadan çıktığı iddia edilen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

EDİRNE'de bacadan çıktığı iddia edilen yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Alevlerin arasında itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında, çatının çökmesinde şans eseri yaralanan olmadı.

Yangın, öğle saatlerinde Hacısarraf Mahallesi'nde Ersin Sazdır'ın oturduğu müstakil evin 3'üncü katında meydana geldi. Bacadan çıktığı iddia edilen yangın alevlerin kısa sürede çatıyı sarmasıyla büyüdü. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sırada yanan çatı çöktü. Çökme anında çatıda  yangına müdahale eden itfaiye erleri şans eseri yara almadan kurtuldu. Yangın, kontrol altına alınırken, çatısı çöken ev kullanılamaz hale geldi.

Evinin yanmasını üzüntü içinde izleyen Ersin Sazdır, "Yangın çıktığında ben evde değil, işteydim. Kullanmadığımız bir yatak odası vardı, bacadan bir kıvılcım çıkmış ve  yatağın üzerine düşmüş. Eşim sonra beni arayıp durumu anlattı. Ondan sonra itfaiyeyi aramış ama itfaiye geldiğinde zaten her şey yanmış" dedi.

Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Rasim Öztekin Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Bülent Uygun Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 13:46:57. #1.16#
title