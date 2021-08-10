Son dakika haberi: BACA YANGINI KORKUTTU
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Son dakika haberi: BACA YANGINI KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURDUR'da kalorifer kazanı kesilirken çıkan kıvılcımın tutuşturduğu bacadaki yangın korkuttu.

BURDUR'da kalorifer kazanı kesilirken çıkan kıvılcımın tutuşturduğu bacadaki yangın korkuttu.

Burdur Bozkurt Mahallesi TOKİ Evleri'nde bir blokta kullanılmayan kalorifer kazanının kesilmesi sırasında çıkan kıvılcımlar, kalorifer bacasındaki kurumları tutuşturdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, Akdeniz Elektrik ve Doğal Gaz ekipleri sevk edildi. Büyük paniğe sebep olan yangın Burdur Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle çatıya sıçramadan söndürüldü. Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi: BACA YANGINI KORKUTTU
Son dakika haberi: BACA YANGINI KORKUTTU
Son dakika haberi: BACA YANGINI KORKUTTU
Son dakika haberi: BACA YANGINI KORKUTTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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