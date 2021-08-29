Babayı yaralayıp oğlunu öldüren şahıslar tutuklandı
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Babayı yaralayıp oğlunu öldüren şahıslar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

- Babayı yaralayıp oğlunu öldüren şahıslar tutuklandı Düğünde çıkan kavgada babayı ağır yaralayıp oğlunu öldüren 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Babayı yaralayıp oğlunu öldüren şahıslar tutuklandı

UŞAK - Düğünde çıkan kavgada babayı ağır yaralayıp oğlunu öldüren 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere olay Uşak'ta Ulubey ilçesinde merkeze bağlı bir düğün salonunda gerçekleşti. İddialara göre düğünde henüz bilinmeyen bir sebepten iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada baba R. G. ve oğlu Nazif Görmüş ağır yaralanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Nazif Görmüş hayatını kaybederken babası R.G.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ayrıca çıkan kavgada olay yerinden araçla uzaklaşan 2 şüpheli şahıs Y.U. ve H.İ.Ö. ise emniyet ekiplerince şehir merkezinde saklandıkları yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babayı yaralayıp oğlunu öldüren şahıslar tutuklandı
Babayı yaralayıp oğlunu öldüren şahıslar tutuklandı
Babayı yaralayıp oğlunu öldüren şahıslar tutuklandı
Babayı yaralayıp oğlunu öldüren şahıslar tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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