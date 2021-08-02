Son dakika haberi: BABASININ SELDEN KURTARDIĞI MERVE KONUŞTU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: BABASININ SELDEN KURTARDIĞI MERVE KONUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre MUŞ'un Varto ilçesine bağlı Haksever köyünde dün sel sularına kapılan ve babası tarafından kurtarılan 17 yaşındaki Merve Akbingöl, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

MUŞ'un Varto ilçesine bağlı Haksever köyünde dün sel sularına kapılan ve babası tarafından kurtarılan 17 yaşındaki Merve Akbingöl, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Akbingöl, "Hayatımı babama borçluyum. Beni suyun içinden çekip çıkardı" dedi.

Varto ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 150 hane ve 850 nüfuslu Haksever köyünde etkili olan yağış kısa sürede sele dönüştü. Dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte köy merkezinden geçen dere taştı. Sele neden olan taşkın köyün alt kısmında bulunan bazı ev ve ahırları tehdit ederken, yol ve menfezleri ise tahrip etti. Köyde yaşayan Merve Akbingöl (17) de danayı kurtarmak isterken sele kapıldı. Faik Akbingöl kızı Merve'yi son anda kurtardı. Kolu kırılan Merve Akbingöl Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kırılan kolu alçıya alınan ve bugün taburcu edilen Akbingöl şunları söyledi:

"Selin olduğu anda dışarıdaydım. Evlerimiz arasından su hızla ilerliyordu. Danamız suya kapıldı. Danayı kurtarmaya çalışırken bende sele kapıldım. Bağırarak yardım istedim. Ben biraz gittikten sonra taşın üstüne düştüm. Kolum çok ağırdı. Sel beni sürükleyip tel örgüsüne yapıştırdı. Babam geldi beni sudan kurtardı. Danayı ise sel alıp götürdü. Çok şükür iyiyim. Kırılan kolum alçıya alındı. Bugün taburcu edildim. Hayatımı babama borçluyum."

Son dakika haberi: BABASININ SELDEN KURTARDIĞI MERVE KONUŞTU
Son dakika haberi: BABASININ SELDEN KURTARDIĞI MERVE KONUŞTU
Son dakika haberi: BABASININ SELDEN KURTARDIĞI MERVE KONUŞTU
Son dakika haberi: BABASININ SELDEN KURTARDIĞI MERVE KONUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Van'da yaşanan selle ilgili Bakan Pakdemirli'den vatandaşlara destek mesajı: Zararlarının tamamını karşılayacağız
Van'da yaşanan selle ilgili Bakan Pakdemirli'den vatandaşlara destek mesajı: Zararlarının tamamını karşılayacağız
Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu tüyleri diken diken etti! Genç kadın, yaşadığı felaketi anlattı
Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu tüyleri diken diken etti! Genç kadın, yaşadığı felaketi anlattı
Meteoroloji'den Van için sel ve su baskını uyarısı
Meteoroloji'den Van için sel ve su baskını uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Yıldız Tilbe Prens William
Spor Muslera Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: BABASININ SELDEN KURTARDIĞI MERVE KONUŞTU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 13:51:24. #1.16#

title