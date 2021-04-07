Son dakika haberi | Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü (2)
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Son dakika haberi | Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü (2)

Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü (2)

Edinilen son dakika haberine göre KIZININ TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMADITrabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, yanan tek katlı ahşap evde babası Hikmet Ülken'in (79) olduğunu düşünen ve bölgeye gittiğinde kalp krizi geçiren Ayşe Ülken (51) için Ağaçlı Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı.

KIZININ TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMADI

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, yanan tek katlı ahşap evde babası Hikmet Ülken'in (79) olduğunu düşünen ve bölgeye gittiğinde kalp krizi geçiren Ayşe Ülken (51) için Ağaçlı Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede acılı baba, kızının tabutunun başından ayrılmadı. Kılınan namazın ardından Ayşe Ülken'in cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ağaçlı Mahallesi'nin muhtarı Ali Fuat Kalyoncu, "Akşam saatlerinde Hikmet amcamızın evinde yangın olduğu bilgisini aldık. İtfaiyeye haber verdik. Çok eski bir evdi zaten orası. Hikmet amca çarşıda bulunan evindeydi. Yangını duyunca köye geldi. Yangın haberi Ayşe kardeşimize ulaştığı zaman o da taksi ile köye geldi sonra ölüm haberini aldık. Bir rahatsızlığı yoktu. Kullandığı ilaç bile yoktu. Acı bir ölüm oldu, Allah rahmet eylesin" dedi.


Son dakika haberi | Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü (2)
Son dakika haberi | Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü (2)
Son dakika haberi | Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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