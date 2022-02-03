Son dakika haberi! Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim (3) - Haberler
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Son dakika haberi! Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim (3)

Demirören Haber Ajansı, Hasan Bozbey - Güncel
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Son dakika haberi! Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim (3)

Son dakika gündem haberi: ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'nın Orhangazi ilçesinde, babası Halil Uysal'ı ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammet Cem Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, babası Halil Uysal'ı ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammet Cem Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),


Son dakika haberi! Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim (3)

Son dakika haberi! Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim (3)

Son dakika haberi! Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim (3)

Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel

Halil Uysal, Orhangazi, Bursa, Güncel, Haber

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