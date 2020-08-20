Son dakika haberi | Babası ve amcasının katilini öldüren zanlı: Yanına oturdum, elini beline attı
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Son dakika haberi | Babası ve amcasının katilini öldüren zanlı: Yanına oturdum, elini beline attı

Son dakika haberleri: ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 8 yıl önce babası ile amcasını öldüren Ersin Aydoğan'ı (47) cezaevinden izinli çıkıp geldiği sahilde, tabancayla vurarak öldüren Devrim Celal Keleş (19), savcılıktaki ifadesinde cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

Son dakika haberi | Babası ve amcasının katilini öldüren zanlı: Yanına oturdum, elini beline attı
20.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:51

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 8 yıl önce babası ile amcasını öldüren Ersin Aydoğan'ı (47) cezaevinden izinli çıkıp geldiği sahilde, tabancayla vurarak öldüren Devrim Celal Keleş (19), savcılıktaki ifadesinde cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Aydoğan'ı görünce gidip yanına oturduğunu söyleyen Keleş, "Amcam ve babamı öldürdün. Hiç utanmıyor musun?' dedim. Şahıs başını bir an çevirdi ve elini beline attı. Ben de yanımda bulunan baba yadigarı tabanca ile başımı arkaya dönerek rastgele 1-2 el ateş ettim" dediği belirtildi.

Olay, pazartesi günü saat 16.00 sıralarında ilçede, sahil gezi yolunda meydana geldi. Devrim Celal Keleş, 8 yıl önce babası Atakan Keleş ve amcası Atalay Keleş'i öldüren ve cezaevinden izinli çıkan Ersin Aydoğan'ı parkta otururken tabancayla iki el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Keleş, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Devrim Celal Keleş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Devrim Celal Keleş, savcılık ifadesinde işlediği cinayetin detaylarına anlattı. Ersin Aydoğan'ın 2012 yılında babası ve amcasını öldürdüğünü ve o zamandan beri cezaevinde olduğunu bildiğini söyleyen Devrim Celal Keleş, yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıktığını öğrendiğini söyledi.PARKTA YANINA OTURARAK BİR SÜRE BEKLEMİŞOlay günü hava almak için sahil gezi yolunda gittiğini anlatan Devrim Celal Keleş, "Sahilde yürürken bir an bankta Ersin Aydoğan'ın olduğunu gördüm. O beni görmedi, zaten tanımıyordu. Yanına oturdum. O esnada aklıma Ersin'in babamı ve amcamı öldürdüğü geldi. Ayağa kalkarak Ersin'e, 'Benim amcam ve babamı öldürdün. Hiç utanmıyor musun?' dedim. Şahıs başını bir an çevirdi ve elini beline attı. Belinde silahı vardı. Ben de yanımda bulunan baba yadigarı tabanca ile başımı arkaya dönerek rastgele 1-2 el ateş ettim. Tam olarak da hatırlamıyorum. Devamında şahıs yere düştü. Ama hareketlenmeye başladı. Ben de bakmadan koşarken bir el ateş ettim. O esnada karşıdan iki şahıs bana gelmeye başladı. Ben onların Ersin'in tanıdıkları olduğunu düşündüm ve elimdeki silahı onlara doğrulttum ancak şahıslar da silah çekip uzman çavuş olduklarını söyleyince ben silahımı indirdim ve kendileriyle konuşmaya başladım. O sırada polisler geldi. Bana teslim olmamı söylediler. Ben de elimdeki silahın şarjörünü çıkartarak teslim oldum" dedi.

Ersin Aydoğan'ı takip etmediğini, rastgele karşılaştıklarını öne süren Keleş, "Olayların şokuyla tek tek anlatamıyorum, ancak Ersin'e ilk seslendiğimde bana, 'Babanla amcanı vurdum, seni de vuracağım' diyerek elini beline götürdü. Ben bunun üzerine silahımı ateşledim" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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