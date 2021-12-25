Son dakika haberi | Babacan: Adaylık ve ittifak ile ilgili kararımızı seçimler yaklaşınca vereceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhurbaşkanlığı adaylıkları ve ittifak ile ilgili kararlarını seçimlere yaklaşınca vereceklerini söyledi.

DEVA Partisi lideri Babacan, partisinin 1'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Osmaniye'ye geldi. Otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Babacan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şu anda Deva Partisi olarak diğer partilerle olan diyaloglarının iyi olduğunu söyleyen Babacan, "Yani iktidar tarafındaki partileri bir kenara koyacak olursak diğer partilerle olan ilişki zeminimiz oldukça sıcak. Pek çok konuyu görüşüyoruz, istişare ediyoruz ama aynı zamanda güçlenmiş parlamenter sistemle ilgili başlamış olan bir çalışmada 6 siyasi partiden birisi olarak masada katkımızı sunuyoruz. Bizim bu parlamenter sistemle ilgili çalışmamız geçen sene aralık ayında bitmişti aslında. 74 maddelik bir anayasa değişiklik paketini hazırladık ve bu anayasa değişiklik paketi her şeyle hazır ama biz bu aşamada bunu kamuoyuyla paylaşmadık. Çünkü dedik ki eğer mesele anayasa değişikliği ise anayasa değişikliği demek mecliste nitelikli çoğunluk demek" dedi.