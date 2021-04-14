Muğla'da baba ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı
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Muğla'da baba ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir baba ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir baba ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkisindeki bağ evinin bahçesinde 8 Nisan'da Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın silahla öldürülmesinin ardından şüpheli Mevlüt D'nin gidebileceği güzergahlarda arama çalışması yürüttü.

Ekiplerin Yaraş Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmalardan kaçan zanlının, bir süredir Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saklandığı belirlendi.

Zanlı, saklandığı ormanlık alandan sabah saatlerinde çıkarak Kötekli Mahallesi'nde polis ekiplerine teslim oldu.

Ekipler tarafından Komiser Hamdi Bey Polis Merkezine götürülen Mevlüt D, buradaki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mevlüt D, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Zanlının ilk ifadesinde, olayda hayatını kaybeden Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca ile komşu olduklarını, ortak kullandıkları elektrik faturasının yarısını istemesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kendisine küfür edilerek darp edildiğini öne süren Mevlüt D, kendini korumak için arabasından aldığı tüfekle ateş ettiğini ve yaşananlardan pişman olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Zanlı ifadesinin devamında, karşı taraftan kendisine tabancayla ateş edildiğini anlatarak amacının kendini korumak olduğunu karanlıkta nereye ateş açtığını da hatırlamadığını savundu.

Zanlıya yardım ettiği öne sürülen Mevlüt D. ise 10 Nisan'da Gazeller Mahallesi'nde yakalanmış, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Muğla'da baba ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı
Muğla'da baba ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı
Muğla'da baba ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı
Muğla'da baba ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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