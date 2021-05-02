Son dakika haberi! Baba ve oğlu 6 ay arayla koronavirüsten öldü
Son dakika haber... ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 6 ay önce babası Mehmet Salih Dal'ı (76) koronavirüsten kaybeden Kürşat Dal (45), aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 6 ay önce babası Mehmet Salih Dal'ı (76) koronavirüsten kaybeden Kürşat Dal (45), aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.
Ereğli'de yaşayan Mehmet Salih Dal, 6 ay önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Şehir mezarlığında toprağa verilen Mehmet Salih Dal'ın oğlu Kürşat Dal da koronavirüse yakalandı. Kürşat Dal, 15 gün önce yatırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. Kürşat Dal'ın cenazesi bugün gözyaşları arasında babasının yanında toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE