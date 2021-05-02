Son dakika haberi! Baba ve oğlu 6 ay arayla koronavirüsten öldü
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Son dakika haberi! Baba ve oğlu 6 ay arayla koronavirüsten öldü

Son dakika haberi! Baba ve oğlu 6 ay arayla koronavirüsten öldü
Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 6 ay önce babası Mehmet Salih Dal'ı (76) koronavirüsten kaybeden Kürşat Dal (45), aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 6 ay önce babası Mehmet Salih Dal'ı (76) koronavirüsten kaybeden Kürşat Dal (45), aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.

Ereğli'de yaşayan Mehmet Salih Dal, 6 ay önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Şehir mezarlığında toprağa verilen Mehmet Salih Dal'ın oğlu Kürşat Dal da  koronavirüse yakalandı. Kürşat Dal, 15  gün önce yatırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. Kürşat Dal'ın cenazesi bugün gözyaşları arasında babasının yanında toprağa verildi.


Son dakika haberi! Baba ve oğlu 6 ay arayla koronavirüsten öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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