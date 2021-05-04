Son dakika haberi! Baba ve oğlu 2 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Bilecik'in Bozüyük ilçesinde koronavirüse yakalanan baba oğul kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde koronavirüse yakalanan baba oğul kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlçenin tanınmış ve sevilen esnaflarından ayrıca eski siyasetçilerden Selim Gün ve oğlu Muttalip Gün, yaklaşık 20 gün önce koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan baba oğul koronavirüse karşı verdikleri mücadeleyi kaybederek ikişer gün arayla hayatını kaybetti. Uzun yıllardır ilçede esnaflık yapan baba ve oğulun ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı