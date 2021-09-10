Son dakika haberi | Baba, sanayi sitesinde iki oğlunu silahla vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Baba, sanayi sitesinde iki oğlunu silahla vurdu

Son dakika haberi | Baba, sanayi sitesinde iki oğlunu silahla vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Modern Sanayi Sitesinde baba, iki çocuğunu silahla vurarak yaraladı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Modern Sanayi Sitesinde baba, iki çocuğunu silahla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken baba gözaltına alındı.

Olay, Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan Modern Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir dükkanda baba ile oğulları arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma esnasında baba H.Ç. silah ile oğulları İ.Ç. ve H.Ç.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen polis ekiplerince baba H.Ç.'yi olayda kullandığı silah ile birlikte gözaltına aldı. Vurularak yaralanan çocukları İ.Ç. ve H.Ç. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Babası tarafından vurulan iki kişinin durumlarının kritik olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polis tarafından kovalanan hırsızlık zanlısı kaldırıma oturup çamaşır suyu içti
Polis tarafından kovalanan hırsızlık zanlısı kaldırıma oturup çamaşır suyu içti
Eşini bıçakla rehin aldı! Bursa'da film sahnelerini aratmayan rehine operasyonu
Eşini bıçakla rehin aldı! Bursa'da film sahnelerini aratmayan rehine operasyonu
Sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini vurdu! Çevredekilere 'Yaklaşırsanız sizi de vururum' dedi
Sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini vurdu! Çevredekilere "Yaklaşırsanız sizi de vururum" dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Gülşen Demet Akalın Derya Baykal Yıldız Tilbe
Spor Diego Umut Meraş Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Baba, sanayi sitesinde iki oğlunu silahla vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 01:30:34. #1.16#

title