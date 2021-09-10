Son dakika haberi: Baba oğulun kavgası ölümle bitti
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Son dakika haberi: Baba oğulun kavgası ölümle bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Baba oğulun kavgası ölümle bitti -Adana'da babasıyla kavga eden genç silahla vurularak hayatını kaybetti -Ailesi gencin kendi kendini vurduğunu görgü şahitleri ise babasının vurduğunu öne sürdü Adana'da babasıyla kavga eden genç silahla vurularak hayatını kaybetti.

Baba oğulun kavgası ölümle bitti

-Adana'da babasıyla kavga eden genç silahla vurularak hayatını kaybetti

-Ailesi gencin kendi kendini vurduğunu görgü şahitleri ise babasının vurduğunu öne sürdü

ADANA - Adana'da babasıyla kavga eden genç silahla vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi 582 Sokaktaki 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Emircan Y. ile babası Fırat Y. uyuşturucu meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce pompalı tüfek ve satır kullanıldı. Kavga sırasında baba rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada Emircan Y. ağır yaralandı. Baba oğlunun yaralandığını görünce onu kamyonete bindirip Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürdü. Durumu ağır olan Emircan Y. acil serviste tedavi altına alındı. Kalbi duran genci doktorlar geri döndürmeye çalıştı ancak kurtaramadı.

Bu arada olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlatırken babayı gözaltına aldı. Evin bahçesinde ise tüfek, satır olduğu görüldü. Ayrıca kavga esnasında kopan saçlarında yerlere saçıldığı görüldü.

Aile, Emircan Y.'yi babasının vurmadığını gencin kendi kendini vurduğunu iddia etti. Görgü şahitleri ise Emircan Y.'yi babasının vurduğunu öne sürdü. Olayın nasıl gerçekleştiği babanın ve oğlunun elinden alınacak svap örneği ve babanın vereceği ifadeden sonra ortaya çıkacak.

Son dakika haberi: Baba oğulun kavgası ölümle bitti
Son dakika haberi: Baba oğulun kavgası ölümle bitti
Son dakika haberi: Baba oğulun kavgası ölümle bitti
Son dakika haberi: Baba oğulun kavgası ölümle bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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