Son dakika haberi... BABA, KÜÇÜK YAŞTAKİ 3 KIZINI ÖLDÜRDÜ

Son dakika gündem haberi... TRABZON'un Of ilçesinde cami imamı Emre G. (36), 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü.