Son dakika haberi... BABA, KÜÇÜK YAŞTAKİ 3 KIZINI ÖLDÜRDÜ
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Son dakika haberi... BABA, KÜÇÜK YAŞTAKİ 3 KIZINI ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... TRABZON'un Of ilçesinde cami imamı Emre G. (36), 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü.

TRABZON'un Of ilçesinde cami imamı Emre G. (36), 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Olay, ilçenin Uluağaç köyünde saat 16: 00 sıralarında yaşandı. Köyde cami imamı Emre G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak çocuklarını öldürdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarının hayatını kaybettiği belirledi. Emre G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber: TRABZON, (DHA)

Son dakika haberi... BABA, KÜÇÜK YAŞTAKİ 3 KIZINI ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberi... BABA, KÜÇÜK YAŞTAKİ 3 KIZINI ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberi... BABA, KÜÇÜK YAŞTAKİ 3 KIZINI ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberi... BABA, KÜÇÜK YAŞTAKİ 3 KIZINI ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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