Son dakika haberi | Baba ile 7 yaşındaki kızı, ayrı ilçelerde ağaca iple asılı halde ölü bulundu
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Son dakika haberi | Baba ile 7 yaşındaki kızı, ayrı ilçelerde ağaca iple asılı halde ölü bulundu

Son dakika güncel haberine göre Baba ile 7 yaşındaki kızı, ayrı ilçelerde ağaca iple asılı halde ölü bulundu HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Cengiz Karataş, ayrı yaşadığı Suriyeli eşi Svazen Zade'den olan kızı Dilan Karataş'ı (7) yanına alarak vakit geçirmek istediğini söyledi.

Son dakika haberi | Baba ile 7 yaşındaki kızı, ayrı ilçelerde ağaca iple asılı halde ölü bulundu
10.08.2020 01:56 | Son Güncelleme: 10.08.2020 02:29

Baba ile 7 yaşındaki kızı, ayrı ilçelerde ağaca iple asılı halde ölü bulundu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Cengiz Karataş, ayrı yaşadığı Suriyeli eşi Svazen Zade'den olan kızı Dilan Karataş'ı (7) yanına alarak vakit geçirmek istediğini söyledi. Söylediği saatte geri gelmeyen baba- kız, ayrı adreslerde ağaca asılı ölü bulundu.
Olay, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Cengiz Karataş, dün ayrı yaşadığı Suriyeli eşi Svazen Zade'den olan kızı Dilan Karataş'ı görmek istedi. Ayrı yaşadığı eşinin evine giden Karataş, kızını yanına alarak saat 16.00'da geri getireceğini söyledi. Karataş'ın söz verdiği saatte kızını geri getirmemesi üzerine Suriyeli anne durumu polise bildirdi. Cengiz Karataş ve kızını bulmak için çalışma başlatan polis, gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü ancak bir sonuç alamadı.
AYRI İLÇELERDE BUGÜN ÖLÜ BULUNDULAR
Bugün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Şekere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ağaca asılı bir ceset gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yapılan inceleme sonucunda ağaca asılı kişinin Cengiz Karataş olduğunu saptadı. Birkaç saat sonra ise polise Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Asri Mezarlığı'nda ağaca iple asılı şekilde bir kız çocuğu cesedi bulunduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden polis ekiplerinin çalışması sonucu cesedin Cengiz Karataş'ın kızı Dilan Karataş'a ait olduğu tespit edildi. Baba- kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, Cengiz Karataş'ın ilk önce kızını asarak öldürdüğü, ardından da kendi yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Kaynak: DHA

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