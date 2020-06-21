Son dakika haberi | Baba gibi gördüğü kaymakamı ziyaret edip, Babalar Günü'nü kutladı Son dakika haberleri... VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve doğduğu yıl babasını kaybeden Murat Ölmez (15), babası gibi gördüğü Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'nu makamında ziyaret ederek, Babalar Günü'nü kutladı.

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve doğduğu yıl babasını kaybeden Murat Ölmez (15), babası gibi gördüğü Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'nu makamında ziyaret ederek, Babalar Günü'nü kutladı.

Erciş'te oturan Murat Ölmez, doğduğu sene babasını geçirdiği beyin kanaması sonucu kaybetti. Murat Ölmez ile birlikte yaşadığı annesi Zülfünaz Ölmez, maddi sıkıntılar yaşarken, kaymakamlığa bağlı 'sosyal yardımlaşma' bünyesinde aileye yardımlar yapıldı. İlçeye 2 yıl önce kaymakam olarak atanan Nuri Mehmetbeyoğlu da Ölmez ailesine yardım etmeye devam etti. Bu süre içinde Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nu baba gibi gördüğünü belirten Murat Ölmez, Babalar Günü'nde ziyaret edip, çiçek götürdü. En büyük hayalinin polis olmak olduğunu dile getiren Ölmez, bu hayalini gerçekleştirmek için de Mehmetbeyoğlu'dan destek istedi. Makamında Murat Ölmez'i ağırlayan Mehmetbeyoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Murat Ölmez'i bir kardeş, bir evlat gibi gördüğünü belirterek, "Murat'ın en büyük hayali olan polislik gibi şerefli bir mesleği seçmesi beni ziyadesiyle mutlu etti. Ben de Erciş Kaymakamı olarak Murat'ın bu hayalini gerçekleştirmesi için elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum. Böyle kıymetli evlatların bulunduğu bir memlekette görev yapmaktan gurur duydum. Babalar Günü'nde geldi ve bizi onurlandırdı. Böylesi anlamlı bir günde gelip bizi ziyaret etmesi beni hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Bu vesileyle ülkemizdeki bütün babaların gününü kutluyor, Murat'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA