Son dakika haberi! Azledilen Sudan Başbakanı Hamduk'un ev hapsi kararı kaldırıldı

Sudan'da askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim'de gözaltına alındıktan sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Başbakan Abdullah Hamduk hakkındaki zorunlu ikamet kararının kaldırıldığı bildirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan, isminin yayımlanmasını istemeyen bir askeri yetkili, 31 Ekim'den bu yana zorunlu ikamete tabi tutulan Başbakan Hamduk hakkındaki bu kararın kaldırıldığını kaydetti.

Yetkili, Hamduk'un zorunlu ikametten ayrıldığını ve Bahri kentindeki konutuna ulaştığını belirtti.

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Sudan basını, bu sabah, asker ile feshedilen hükümetin başbakanı Hamduk'un, bir anlaşmaya vardığını ve buna göre Hamduk'un yeniden başbakanlık görevine döneceğini duyurmuştu.

Anlaşmaya göre Hamduk, devrik lider Ömer el-Beşir döneminin iktidar partisi Ulusal Kongre dışındaki tüm siyasi güçlerle istişare halinde bir hükümet kuracak.

Asker ile Hamduk'un tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını da kapsayan birtakım konularda da uzlaştığı belirtilmişti.

Bu arada askeri yönetim karşıtı gruplar ise söz konusu anlaşma iddialarına tepki göstererek "darbeci askerler" ile Hamduk arasındaki anlaşmanın kendilerini ilgilendirmediğini ve tutumlarında herhangi bir değişiklik olmadığını kaydetti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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