Son dakika haberi! Azez'deki patlamada ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 23'e yükseldi Son dakika haberleri... Suriye'nin Azez kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralıların sayısı ise 23'e yükseldi.

Suriye'nin Azez kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralıların sayısı ise 23'e yükseldi.

Suriye'nin Azez kentinde bulunan Sacu kasabasındaki Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç ile saldırı düzenlenmişti. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı. Yetkililer, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, yaralıların sayısının ise 23'e yükseldiğini duyurdu. Yaralılar Azez'deki hastanede tedavi altında alındı. - AZEZ

Kaynak: İHA