Azerbaycanlılar Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere desteğini gösterdi
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Azerbaycanlılar Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere desteğini gösterdi

27.09.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:30

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında şiddetli çatışmalar devam ederken, Azerbaycan halkı Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere destek verdi.

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında şiddetli çatışmalar devam ederken, Azerbaycan halkı Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere destek verdi.

Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ateş noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan-Ermenistan arasında şiddetli çatışmalar devam ederken yerel halk, askere desteğini gösterdi. Bölge halkı sıcak noktaya yakın Berde-Terter yolu üzerinde ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla "Yaşasın Azerbaycan", "Yaşasın Türkiye" sloganları attı.

(İHA)

Azerbaycanlılar Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere desteğini gösterdi
Azerbaycanlılar Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere desteğini gösterdi
Azerbaycanlılar Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere desteğini gösterdi
Azerbaycanlılar Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere desteğini gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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