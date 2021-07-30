Son dakika haberi... Azerbaycanlı "Türkiye mezunları"ndan Türkiye'deki orman yangınlarında mağdur olanlar için yardım kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Azerbaycanlı "Türkiye mezunları"ndan Türkiye'deki orman yangınlarında mağdur olanlar için yardım kampanyası

Son dakika haberi... Azerbaycanlı 'Türkiye mezunları'ndan Türkiye'deki orman yangınlarında mağdur olanlar için yardım kampanyası
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Azerbaycan'da, Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle mağdur olanlar için yardım kampanyası başlattı.

Azerbaycan'da, Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle mağdur olanlar için yardım kampanyası başlattı.

Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformundan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye mezunlarının her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de kardeş Türkiye'nin yanında olduğu belirtildi.

Platform üyelerinin, yangın terörüne karşı maddi ve manevi açıdan ellerinden geleni yapacakları vurgulanan açıklamada, bunun hem kardeşlik hem de insanlık görevi olduğu kaydedildi.

Kardeş ülke Türkiye'de yangınlardan etkilenenlere destek için yardım kampanyası başlatıldığı bildirilen açıklamada, şimdiden bir miktar para toplandığı ve bunun, yarın mağdurlara dağıtılmaya başlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, yardımların toplanması ve dağıtımının, platform üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Çağatay Akman Sevda Erginci Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Aytaç Kara Mesut Özil Fatih Terim Roger Schmidt Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Azerbaycanlı "Türkiye mezunları"ndan Türkiye'deki orman yangınlarında mağdur olanlar için yardım kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 16:11:54. #1.16#

title