Son dakika haberi... Azerbaycanlı "Türkiye mezunları"ndan Türkiye'deki orman yangınlarında mağdur olanlar için yardım kampanyası

Bir son dakika haberine göre Azerbaycan'da, Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle mağdur olanlar için yardım kampanyası başlattı.

Azerbaycan'da, Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle mağdur olanlar için yardım kampanyası başlattı.

Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformundan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye mezunlarının her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de kardeş Türkiye'nin yanında olduğu belirtildi.

Platform üyelerinin, yangın terörüne karşı maddi ve manevi açıdan ellerinden geleni yapacakları vurgulanan açıklamada, bunun hem kardeşlik hem de insanlık görevi olduğu kaydedildi.

Kardeş ülke Türkiye'de yangınlardan etkilenenlere destek için yardım kampanyası başlatıldığı bildirilen açıklamada, şimdiden bir miktar para toplandığı ve bunun, yarın mağdurlara dağıtılmaya başlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, yardımların toplanması ve dağıtımının, platform üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov