Son dakika haberi: Azerbaycanlı askerler İzmir'deki Özel Mayın Arama Temizleme Kursunu başarıyla tamamladı

Azerbaycan Ordusuna mensup 23 asker, İzmir'de 2 hafta süren Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) kursunu başarıyla tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı büyük zafer elde eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı temizliklerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, kardeş Azerbaycan Ordusuna destek için bölgeye gönderilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelinin bir yandan mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yaparken bir yandan da Azerbaycan askerlerine eğitim verdiği bildirildi.

Açıklamaya göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensubu 23 personel de Türkiye'ye gelerek Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) kursuna katıldı.

İzmir'de 3-29 Ocak 2021 arasında İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki kursu başarıyla tamamlayan 23 asker, Azerbaycan'a uğurlandı. Askerler, Dağlık Karabağ'da mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan