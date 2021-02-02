Son dakika haberi: Azerbaycanlı askerler İzmir'deki Özel Mayın Arama Temizleme Kursunu başarıyla tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Azerbaycanlı askerler İzmir'deki Özel Mayın Arama Temizleme Kursunu başarıyla tamamladı

02.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:02
Son dakika haberi: Azerbaycanlı askerler İzmir'deki Özel Mayın Arama Temizleme Kursunu başarıyla tamamladı

Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan Ordusuna mensup 23 asker, İzmir'de 2 hafta süren Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) kursunu başarıyla tamamladı.

Azerbaycan Ordusuna mensup 23 asker, İzmir'de 2 hafta süren Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) kursunu başarıyla tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı büyük zafer elde eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı temizliklerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, kardeş Azerbaycan Ordusuna destek için bölgeye gönderilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelinin bir yandan mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yaparken bir yandan da Azerbaycan askerlerine eğitim verdiği bildirildi.

Açıklamaya göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensubu 23 personel de Türkiye'ye gelerek Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) kursuna katıldı.

İzmir'de 3-29 Ocak 2021 arasında İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki kursu başarıyla tamamlayan 23 asker, Azerbaycan'a uğurlandı. Askerler, Dağlık Karabağ'da mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Guy Ritchie Didem Kınalı Merve Dizdar Jason Statham
Spor Arda Turan Aykut Kocaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Azerbaycanlı askerler İzmir'deki Özel Mayın Arama Temizleme Kursunu başarıyla tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 19:12:08. #1.16#
title