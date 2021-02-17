Son dakika haberi | Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin ulaştırma ve haberleşme alanındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin ulaştırma ve haberleşme alanındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Nabiyev, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, iki ülkenin sürdürdüğü geleneğe uygun olarak kendisinin de ilk ziyaretini kardeş ülke Türkiye'ye yaptığını belirtti.

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye dileklerini ileten Nabiyev, terörün ne olduğunu son 30 yıldan ötürü iyi bildiklerini vurguladı.

Nabiyev, terör olaylarının bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

44 gün süren savaşın ardından gelen zaferle bölgeye barış geldiğine dikkati çeken Nabiyev, bu zafere giden yolda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iradesinin ve Azerbaycan halkının azminin yanı sıra kardeş Türkiye'nin yanlarında yer almasının önemli rol oynadığının altını çizdi.

Nabiyev, son yıllarda Azerbaycan ile Türkiye arasındaki çeşitli alanlardaki ilişkilerin, aynı zamanda ulaştırma ve iletişim alanındaki ilişkilerde de birçok şeyi değiştirdiğini belirterek, Azerbaycan ve Türkiye'nin yakın iş birliği çerçevesinde sadece bölgenin değil Avrasya bölgesinin de yeni ulaştırma haritasının oluştuğunu ifade etti.

"Dünya, Türk teknolojisinin hangi düzeyde olduğunu gördü"

Bu ulaştırma haritasının daha da genişletilmesi için 44 günlük savaşta elde ettikleri başarıların yeni imkanlar ortaya çıkardığını vurgulayan Nabiyev, şunları kaydetti:

"Bu yeni olanakları, ortak iş birliği ve çabalarımızla daha da ileri düzeye çıkaracağımıza eminim. Bu iş birliğinden sadece Türkiye ve Azerbaycan değil tüm bölge ülkeleri yararlanacaktır. Bu, bizim Türkiye ve Azerbaycan olarak sadece bölgede değil dünyadaki mevkilerimizi güçlendirecektir.

44 günlük savaşta tüm dünya, Türk teknolojisinin hangi düzeyde olduğunu gördü. Bayraktar sadece Türk halkının değil, Azerbaycan halkının kahramanına dönüştü. Savaşta, Türk savunma sanayisi ürünlerinin faydasını gördük. Ulaştırma ve iletişim teknolojileri alanlarındaki ilişkilerimizi ortak çabalarımızla daha da yeni düzeye çıkartacağımızdan eminim."

Nabiyev, Türkiye'de temasları kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığını da ziyaret edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan