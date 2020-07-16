Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait nakliye aracını vurdu - TOVUZ
Son dakika güncel haberi... Ermenistan-Azerbaycan sınırında bugün devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait nakliye aracını vurarak imha etti.
16.07.2020 21:26 | Son Güncelleme: 16.07.2020 21:31
Ermenistan-Azerbaycan sınırında bugün devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait nakliye aracını vurarak imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni yedek güçlerin taşınmasında kullanılan aracın vurulmasının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.
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Kaynak: AA