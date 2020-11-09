Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın tank ve toplarını imha etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın tank ve toplarını imha etti

09.11.2020 07:07 | Son Güncelleme: 09.11.2020 07:10
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın tank ve toplarını imha etti

Son dakika haberleri... Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte ciddi darbe alan Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 1 T-72 tankı, 1 D-30 obüsü, 1 havan topu takımı ve mühimmat dolu bir kamyonu imha ettiği vurgulandı.

Tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunun bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

İlgili Haberler

Son dakika: Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait kışlayı imha etti - BAKÜ
Son dakika: Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait kışlayı imha etti - BAKÜ
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait mühimmat dolu araçları imha etti
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait mühimmat dolu araçları imha etti
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 'Grad'ı imha etti
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 "Grad"ı imha etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Orhan Veli Uğur Mumcu Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ozan Tufan Tamer Tuna Josef De Souza Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım İstifa Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın tank ve toplarını imha etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 07:10:43. #1.15#
title