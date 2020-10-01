Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu ele geçirdiği Ermeni güçlerine ait asker araç ve teçhizatların görüntülerini...
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Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu ele geçirdiği Ermeni güçlerine ait asker araç ve teçhizatların görüntülerini...

01.10.2020 11:46 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:51
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu ele geçirdiği Ermeni güçlerine ait asker araç ve teçhizatların görüntülerini...

Son dakika haberine göre Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni saldırılarına karşı başlattığı operasyonun 5. gününde de Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu.

Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni saldırılarına karşı başlattığı operasyonun 5. gününde de Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, el koyduğu Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı. 

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı. Azerbaycan, Ermenistan ordusunun taarruz taburunun sancağını ele geçirmişti.


Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu ele geçirdiği Ermeni güçlerine ait asker araç ve teçhizatların görüntülerini...
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu ele geçirdiği Ermeni güçlerine ait asker araç ve teçhizatların görüntülerini...
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu ele geçirdiği Ermeni güçlerine ait asker araç ve teçhizatların görüntülerini...
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu ele geçirdiği Ermeni güçlerine ait asker araç ve teçhizatların görüntülerini...
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu ele geçirdiği Ermeni güçlerine ait asker araç ve teçhizatların görüntülerini...
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu ele geçirdiği Ermeni güçlerine ait asker araç ve teçhizatların görüntülerini...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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