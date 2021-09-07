Son dakika haberi! Azerbaycan'ın yeni Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov oldu
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Son dakika haberi! Azerbaycan'ın yeni Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov oldu

Son dakika haberi! Azerbaycan'ın yeni Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ferid Gayıbov'u yeni Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı olarak atadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ferid Gayıbov'u yeni Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı olarak atadı.

Azerbaycan'ın yeni Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov oldu. Gayıbov, 30 Nisan'da 57 yaşında hayatını kaybeden Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov'un yerine getirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Gayıbov'un Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı olarak atanmasıyla ilgili kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Gayıbov'u kabul eden Cumhurbaşkanı Aliyev, spordaki eksikliklerin ciddi bir biçimde araştırılması gerektiğini belirterek, "Spor alanındaki eksiklikler ciddi bir şekilde araştırılmalı ve ciddi bir şekilde analiz edilmeli. Özellikle Olimpiyat Oyunları öncesinde bazı federasyonlardaki çalışmalar yetersiz, tüm federasyonlardaki durum ciddi bir şekilde analiz edilmelidir" dedi.

Antrenman sürecine ve antrenman kamplarına özel önem verilmesi gerektiğini söyleyen Aliyev, "Son Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan sporcularımızın tecrübeli olduğunu da göz önünde bulundurmalıyız. Aralarında genç neslin temsilcileri yok ve bu çok ciddi bir şekilde analiz edilmeli. Son yıllarda spor tesislerinin yapımı tüm bölgelerde yaygınlaştı, 50'ye yakın spor ve olimpik komplekslerimiz sadece bölgelerde faaliyet gösteriyor. Bu faaliyetler ciddi şekilde denetlenmeli, antrenman sürecinin seviyesi nedir, çocuk ve gençlerin spor birimlerine gelip gelmediği, spor yapma koşulları nelerdir görülmeli. Çünkü biz bu altyapıyı, bu kompleksleri hem sporun popülaritesini artırmak hem de profesyonel sporcular yetiştirmek için oluşturduk. Genç sporcuların Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanamadığı düşünüldüğünde, bunun dikkatle incelenmesi gerekiyor. Kulüplerdeki durum analiz edilmelidir. Yani, sonuçlar çıkarmalıyız. Elbette zaferlerimizle gurur duyabiliriz ama aynı zamanda giderilmesi gereken eksiklikler de var. Bu alanda şeffaflık tam olarak sağlanmalı ve tüm hoş olmayan durumlarla ciddi şekilde mücadele edilmeli" diye konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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