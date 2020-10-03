Son dakika haberi | Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 6'ncı gününde yaşananlar
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Son dakika haberi | Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 6'ncı gününde yaşananlar

03.10.2020 00:07 | Son Güncelleme: 03.10.2020 00:10
Son dakika haberi | Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 6'ncı gününde yaşananlar

Son dakika habere göre Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 6'ncı gününde ilerlemesini ve Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeyi sürdürdü.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 6'ncı gününde ilerlemesini ve Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeyi sürdürdü.

Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrayıl-Fuzuli ve Ağdere-Terter yönünde yoğunlaştı.

Azerbaycan askerleri, Cebrayıl-Fuzuli istikametinde Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.

Şiddetli çatışmalara sahne olan Ağdere ilinin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı. Ermenistan ordusunun, Ağdere ilindeki diğer mevzileri de Azerbaycan ordusunca yoğun top atışına tutuldu.

Gün içerisinde Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı ve çok sayıda askeri Azerbaycan ordusunca etkisiz hale getirildi. Ermenistan ordusunun sahra karargahı ve çok sayıda tankı vurularak imha edildi.

Ermenistan, sivillere saldırılarını sürdürdü

Ermenistan ordusu, Ağdam iline bağlı Hındıristan, Alibeyli, Ahmedağalı ve Seferli köylerine ve Guzanlı kasabasına top atışı gerçekleştirdi. Sivil halk arasında ölenler ve yaralananlar oldu.

Gün içerisinde en yoğun saldırı Terter iline düzenlendi. Ermenistan ordusu, Terter kentine 2 binden fazla top mermisi attı. Terter'in Şıhark kasabası da Ermenistan askerlerinin top atışlarına hedef oldu.

Berde'nin Soğanverdiler ve Emirli köyleri top atışına tutan Ermenistan ordusu, Şemkir ilinin Sabirkent köyüne yaklaşık 10 Toçka-U taktik füzesi attı.

Azerbaycan ordusu 27 Eylül - 2 Ekim tarihlerinde, Ermenistan'ın 230 tank ve zırhlı aracını, 250 top ve füze sistemini, 38 hava savunma sistemini, 10 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 7 mühimmat deposunu, 130'dan fazla askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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