Son dakika haberi: Azerbaycan ile Ermenistan, insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardı
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Son dakika haberi: Azerbaycan ile Ermenistan, insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardı

25.10.2020 23:37 | Son Güncelleme: 25.10.2020 23:40
Son dakika haberi: Azerbaycan ile Ermenistan, insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08: 00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08: 00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı; ABD, Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerinin insani ateşkesle ilgili olarak uzlaştıkları ortak metni yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'un 24 Ekim'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğü ve görüşmede iki ülkenin de "10 Ekim'de Moskova'da varılan insani ateşkesin uygulanmasına bağlılıklarını" yeniden dile getirdikleri kaydedildi.

Bu bağlamda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki insani ateşkesin 26 Ekim günü yerel saatle 08: 00'de (ABD Doğu saatine göre 24: 00) başlayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümü noktasında ABD'nin, Azerbaycan ve Ermenistan'ı birbirine yaklaştırmak için iki ülke dışişleri bakanları ve Minsk Grubu üyesi ülkeler arasındaki görüşmeler noktasında arabuluculuk yaptığı da ifade edildi.

Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmiş ve Dağlık Karabağ sorununun çözümü noktasında diplomatik çabalarını sürdürecekleri mesajını vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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