Son dakika haberi | Azerbaycan'dan Ermenistan'ın "İtfaiye aracına ateş açıldı" suçlamalarına yalanlama
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Son dakika haberi | Azerbaycan'dan Ermenistan'ın "İtfaiye aracına ateş açıldı" suçlamalarına yalanlama

Son dakika haberi | Azerbaycan'dan Ermenistan'ın 'İtfaiye aracına ateş açıldı' suçlamalarına yalanlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan medyasında yer alan Azerbaycan askerlerinin yangına müdahale eden itfaiye aracına ateş açtığına ilişkin suçlamaları yalanladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan medyasında yer alan Azerbaycan askerlerinin yangına müdahale eden itfaiye aracına ateş açtığına ilişkin suçlamaları yalanladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni medyasının 17 Ağustos günü saat 20.40'ta yangının meydana geldiği bölgeye gelen itfaiye aracına Azerbaycan birlikleri tarafından ateş açıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında Gaybalı yerleşim birimi yakınlarındaki yamaçlarda saat 18.00 sıralarında, bu istikamette yükseklikte bulunan birliklerimiz tarafından yangın çıktığı gözlemlenmiştir. Yangının yayılmaması ve zamanında söndürülmesi için Rus barış güçlerine derhal bilgi verilmiştir. Karşı tarafın, birliklerimiz tarafından bu istikamette, özellikle itfaiye aracına ateş açıldığı şeklindeki iddiaları asılsızdır ve böyle bir olay Rus barış güçleri tarafından da kayıt altına alınmamıştır" ifadelerine yer verildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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