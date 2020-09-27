Son dakika haberi! Azerbaycan'daki "savaş hali" Bakü dahil 19 yerleşim yerinde uygulanacak

Bir son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, ülkede ilan edilen "savaş hali"nin başkent Bakü dahil 19 il ve ilçede uygulanacağını bildirdi.