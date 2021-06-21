Son dakika haberi | Azerbaycan'da şehit çocukları için "Kahraman Evlatları Spor Festivali" düzenlendi
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Son dakika haberi | Azerbaycan'da şehit çocukları için "Kahraman Evlatları Spor Festivali" düzenlendi

Son dakika haberi | Azerbaycan'da şehit çocukları için 'Kahraman Evlatları Spor Festivali' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Azerbaycan'ın Göygöl ilinde şehit çocukları için "Kahraman Evlatları Spor Festivali" gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın Göygöl ilinde şehit çocukları için "Kahraman Evlatları Spor Festivali" gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Gence Başkonsolosluğunun desteği ile Gence ve Göygöl valilikleri, Cevat Han Tarih ve Kültür Vakfı ile yerel kurum ve derneklerin ortaklaşa organize ettiği etkinliğe, Türkiye'den Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ile Etnospor Konfederasyonu da katkı sağladı.

Göygöl Olimpik Spor Kompleksinde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, yerel yetkililer, Azerbaycanlı ünlü sporcular ile Gence ve Göygöl'den 67 ailenin 7-12 yaş grubundan 118 şehit çocuğu katıldı.

Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin Türk kültüründe ve İslam inancında önemli kavramlar olduğunu söyledi.

Öztürk, şehitlerin Karabağ'da 30 yıllık esareti 44 günde sona erdirmek suretiyle nesilden nesle aktarılacak büyük bir kahramanlık destanına imza atarak tarihi geçtiğini vurguladı.

Vatanının bütünlüğü uğruna canını veren her şehit, canını vermeyi göze alan her gazinin bu milletin ortak değeri olduğunu belirten Öztürk, "Şehit çocukları, bu milletin emanetidir. İnşallah Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber bu emanetlere sahip çıkacak, şehitlerimizin ruhlarını asla incitmeyecek ve gazilerimizin de her daim yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, Gence Devlet Dram Tiyatrosu ve Gence Kukla Tiyatrosu sanatçıları Nizami Gencevi ve Cevat Han'la ilgili kısa oyunlar sahneye koydu, Fikret Amirov Gence Devlet Filarmonisi sanatçıları ve dans grupları performans sergiledi, şehit çocukları şiirler okudu.

Gence ve Göygöl'den sporcuların çeşitli spor dallarındaki gösterilerini müteakip, şehit çocuklarının resim ve spor yarışmaları icra edildi.

Festival, yarışmacılara hediye takdimiyle sona erdi.

Son dakika haberi | Azerbaycan'da şehit çocukları için 'Kahraman Evlatları Spor Festivali' düzenlendi
Son dakika haberi | Azerbaycan'da şehit çocukları için 'Kahraman Evlatları Spor Festivali' düzenlendi
Son dakika haberi | Azerbaycan'da şehit çocukları için 'Kahraman Evlatları Spor Festivali' düzenlendi
Son dakika haberi | Azerbaycan'da şehit çocukları için 'Kahraman Evlatları Spor Festivali' düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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