Son dakika haberi... Azerbaycan'da görevli yabancı diplomatlar Ağdam kentini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Azerbaycan'da görevli yabancı diplomatlar Ağdam kentini ziyaret etti

28.11.2020 21:52 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:52
Son dakika haberi... Azerbaycan'da görevli yabancı diplomatlar Ağdam kentini ziyaret etti

Son dakika politika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev ve Azerbaycan'da görevli olan yabancı ülke diplomatları, Ermenistan ordusu tarafından harabeye çevrilen Ağdam kentini ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev ve Azerbaycan'da görevli olan yabancı ülke diplomatları, Ermenistan ordusu tarafından harabeye çevrilen Ağdam kentini ziyaret etti. Karabağ Ağdam Futbol Kulübü'de ziyaret kapsamında 27 yıl sonra Ağdam'a geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev ve Azerbaycan'da görevli olan yabancı ülke diplomatları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve askeri ataşeler Ermenistan ordusu tarafından harabeye çevrilen ve hayalet şehre dönüşen Ağdam'ı ziyaret etti. Diplomatlar, Ermenistan'ın 27 yıldır Ağdam'da işlediği savaş suçlarına ve Ermenilerin Ağdam'daki yerleşim yerlerini, mezarlıkları, tarihi ve kültürel eserleri nasıl tahrip ettiklerine tanık oldu.

Karabağ Ağdam Futbol Kulübü 27 yıl sonra Ağdam'da

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
'Arkadaşız' diyen Survivor yarışmacılarının çok özel görüntüleri ifşa oldu
"Arkadaşız" diyen Survivor yarışmacılarının çok özel görüntüleri ifşa oldu

Karabağ Ağdam Futbol Kulübü oyuncuları, teknik heyeti ve yöneticileri 27 yıl sonra Ağdam'a gelerek, Ağdam Cuma Cami'nde namaz kıldı ve dua etti. Futbolcular, 27 yılın ardından kendilerine ait olan ama tamamen yıkılan İmaret Stadı'nda futbol oynadı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı. Haciyev'de bu sembolik maçta futbolculara eşlik etti.

Ağdam ziyareti kapsamında Karabağ kulübünün kurucularından, Azerbaycan Milli Kahramanı Allahverdi Bağırov da mezarı başında anıldı.

Öte yandan Azerbaycan ordusu, Ağdam'daki mayın arama ve imha çalışmalarına devam ediyor. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

- Aliyev, Ağdam kentini ziyaret etti- Aliyev: '44 gün boyunca bizi manevi ve siyasi açıdan destekleyen Türkiye oldu'- Aliyev: 'Ağdam harekatı önceden...
- Aliyev, Ağdam kentini ziyaret etti- Aliyev: "44 gün boyunca bizi manevi ve siyasi açıdan destekleyen Türkiye oldu"- Aliyev: "Ağdam harekatı önceden...
Son dakika haberi: Bakan Akar: Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek (2)
Son dakika haberi: Bakan Akar: Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek (2)
Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Sanayicileri ve İş Adamları Derneği heyetini kabul etti
Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Sanayicileri ve İş Adamları Derneği heyetini kabul etti

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Bülent Arınç Fahrettin Koca İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Enes Batur Ariana Grande İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Samatta Gökhan Gönül Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Azerbaycan'da görevli yabancı diplomatlar Ağdam kentini ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 21:56:30. #1.14#
title