Son dakika haberi... Azerbaycan'da görevli yabancı diplomatlar Ağdam kentini ziyaret etti

Son dakika politika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev ve Azerbaycan'da görevli olan yabancı ülke diplomatları, Ermenistan ordusu tarafından harabeye çevrilen Ağdam kentini ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev ve Azerbaycan'da görevli olan yabancı ülke diplomatları, Ermenistan ordusu tarafından harabeye çevrilen Ağdam kentini ziyaret etti. Karabağ Ağdam Futbol Kulübü'de ziyaret kapsamında 27 yıl sonra Ağdam'a geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev ve Azerbaycan'da görevli olan yabancı ülke diplomatları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve askeri ataşeler Ermenistan ordusu tarafından harabeye çevrilen ve hayalet şehre dönüşen Ağdam'ı ziyaret etti. Diplomatlar, Ermenistan'ın 27 yıldır Ağdam'da işlediği savaş suçlarına ve Ermenilerin Ağdam'daki yerleşim yerlerini, mezarlıkları, tarihi ve kültürel eserleri nasıl tahrip ettiklerine tanık oldu.

Karabağ Ağdam Futbol Kulübü 27 yıl sonra Ağdam'da

Karabağ Ağdam Futbol Kulübü oyuncuları, teknik heyeti ve yöneticileri 27 yıl sonra Ağdam'a gelerek, Ağdam Cuma Cami'nde namaz kıldı ve dua etti. Futbolcular, 27 yılın ardından kendilerine ait olan ama tamamen yıkılan İmaret Stadı'nda futbol oynadı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı. Haciyev'de bu sembolik maçta futbolculara eşlik etti.

Ağdam ziyareti kapsamında Karabağ kulübünün kurucularından, Azerbaycan Milli Kahramanı Allahverdi Bağırov da mezarı başında anıldı.

Öte yandan Azerbaycan ordusu, Ağdam'daki mayın arama ve imha çalışmalarına devam ediyor. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı