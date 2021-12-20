Son dakika haberi: Azerbaycan'da askeri helikopter kazasının pilotaj hatası sonucu olduğu bildirildi

Azerbaycan'da çoğu rütbeli 14 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeninin pilotaj hatası olduğu açıklandı.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 30 Kasım'da meydana gelen kazanın, pilotların rüzgarın yönü ve hızını dikkate almadan hatalı iniş gerçekleştirmesi nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerine ait Mi-17 tipli askeri helikopter, Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında inişe geçerken kaza yapmıştı.

Kazada, 1 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 teğmen ve 1 teknik çalışan şehit olmuş, 1 yarbay ve 1 yüzbaşı yaralanmıştı.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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