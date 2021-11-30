Son dakika haberi: Azerbaycan'da askeri helikopter kaza yaptı

Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri helikopter kaza yaptı.

Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, helikopter mürettebatından ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkililerinin olay yerine gittiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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