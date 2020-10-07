Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Ermenistan'ın savaşa hazırlandığı biliniyordu.
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Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Ermenistan'ın savaşa hazırlandığı biliniyordu.

07.10.2020 16:29 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:33
Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev:

Son dakika politika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Ermenistan'ın savaşa hazırlandığı biliniyordu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Ermenistan'ın savaşa hazırlandığı biliniyordu. Ermenistan terörist devlettir. Teröristler topraklarımızda üs kurdular. Muhtelif ülkelerden Ermenistan'a teröristler getirdiler." - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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