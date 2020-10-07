Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Ermenistan'ın savaşa hazırlandığı biliniyordu.
07.10.2020 16:29 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:33
Son dakika politika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Ermenistan'ın savaşa hazırlandığı biliniyordu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Ermenistan'ın savaşa hazırlandığı biliniyordu. Ermenistan terörist devlettir. Teröristler topraklarımızda üs kurdular. Muhtelif ülkelerden Ermenistan'a teröristler getirdiler." - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı