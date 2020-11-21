Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu kabul etti
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Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu kabul etti

21.11.2020 16:28 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:33
Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu kabul etti

Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Ermenistan ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, temaslarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Bakan Şoygu, Ermenistan ziyaretinde Ermenistan Savunma Bakanı Vagarşak Arturyunyan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmüştü. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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