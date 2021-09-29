Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev görüşmede, Garibaşvili ile bu yıl ikinci kez bir araya geldiklerini, ayrıca önemli konuları ele aldıkları birkaç telefon görüşmesi de gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

İki kardeş ülke olan Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki siyasi diyaloğun her zaman aktif olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirten Aliyev, özellikle şu anda yeni çağrı ve fırsatlara sahip olan bölgelerinde dış politika konularında yakın iş birliği yaptıklarını ifade etti.

Aliyev, Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki siyasi bağların güçlendirilmesinin sadece iki ülke halkı için değil, tüm bölge için önemli olduğunu vurguladı.

Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki ekonomik ilişkilerde ilerleme kaydedildiğini, ticaret hacminin arttığını bildiren Aliyev, "Ülkenizdeki çok olumlu yatırım ortamından, birçok sosyal ve ekonomik sorunu çözmenize olanak tanıyan ekonomik reformlardan çok memnunuz. Ayrıca, Gürcistan'daki tüm alanların kalkınmasıyla ilgili elde ettiğiniz büyük başarıdan dolayı hükümetinizi tebrik etmek istiyorum. Biz sizin dost ve kardeşiniz olarak gelişim süreçlerinizi görmekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Gürcistan'la birlikte gerçekleştirdikleri enerji ve ulaştırma projelerinin sadece kendi ülkeleri için değil Avrasya bölgesindeki birçok ülke için de önemli olduğunu dile getirdi.

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili de Azerbaycan ile Gürcistan'ın iki dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi.

Garibaşvili, Azerbaycan'la siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda ikili ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini belirtti.

Bölgede de barış ve istikrardan yana olduklarını vurgulayan Garibaşvili, bunu güçlü ekonomik kalkınmanın temeli olacağını kaydetti.